Marburger Bund

In einigen Bundesländern können Stationen, Notaufnahmen und der Rettungsdienst wegen Personalmangels teilweise nicht mehr betrieben werden. (imago / Jochen Tack)

Insbesondere in Schleswig-Holstein gebe es in Kliniken angesichts von Personalausfällen Engpässe, sagte die Vorsitzende des Ärzteverbands, Johna, dem "Handelsblatt". Auch in anderen Bundesländern könnten Stationen, Notaufnahmen und der Rettungsdienst wegen Personalmangels teilweise nicht mehr betrieben werden. Insgesamt sei die Lage zwar zu schaffen, aber das Gesundheitssystem komme stellenweise wieder an Grenzen, betonte Johna. Im dritten Pandemiejahr sei das eine kleine Katastrophe.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.