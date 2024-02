Deutschland sei in Afghanistan "strategisch gescheitert", so lautet die Zwischenbilanz einer Enquete-Kommission. (picture alliance / dpa | Maurizio Gambarini)

Wenn es darum gehe, was man in mehr als 20 Jahren für viele Menschen in Afghanistan erreicht habe, sei vieles auch geglückt.

Empfehlungen für Lehren aus Afghanistan-Einsatz

Die Kommission soll im weiteren Verlauf ihrer Tagungen Vorschläge machen, welche Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik zu ziehen sind. In dem aktuellen Zwischenbericht kritisiert die Kommission, Deutschland und seine internationalen Partner hätten es nicht vermocht, ein stabiles Afghanistan zu schaffen. In dem Bericht wird unter anderem eine unzureichende Abstimmung der deutschen Ministerien mit Militär, Polizei, Diplomatie und Entwicklungshilfe in Afghanistan festgestellt.

Der internationale Einsatz hatte nach den Terror-Anschlägen in den USA vom 11. September 2001 begonnen. Rund 93.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten leisteten in den fast 20 Jahren Dienst in Afghanistan; 59 kamen dabei ums Leben. Die Enquete-Kommission war ein Jahr nach dem überstürzten Abzug der internationalen Streitkräfte einberufen worden. Damals hatten die islamistischen Taliban die Kontrolle über das Land errungen.

