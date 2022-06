Bundesliga

Enrico Maaßen wird Trainer von FC Augsburg (Friso Gentsch/dpa)

Mit dem FCA verständigte er sich nun "auf eine Zusammenarbeit in den kommenden Jahren", hieß es in der Mitteilung des Vereins. Die finalen Vertragsdetails würden in den kommenden Tagen noch schriftlich fixiert. Auch mit dem BVB sei bereits Einigkeit erzielt, laut Medienberichten soll die Ablöse 300.000 Euro betragen.

Weinzierl war am Saisonende im Streit mit Augsburgs Manager Stefan Reuter überraschend zurückgetreten, sein Vertrag lief bis Ende Juni. Die zurückliegende Bundesligasaison beendete der FCA auf Tabellenplatz 14, der Verein schaffte damit auch im elften Erstligajahr den Klassenerhalt.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.