Das internationale a cappella Fest Leipzig musste in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das Eröffnungskonzert konnte aber als "Geisterkonzert" ohne Publikum, in der Thomaskirche stattfinden. Das Konzertprogramm bezieht sich auf Leipzig, auf die Thomaskirche, beispielsweise mit geistlichen Madrigalen von Johann Hermann Schein, der Thomaskantor von 1616 bis 1630 war. Das fünfköpfige Vokalensemble amarcord erweitert sich hierbei um drei Stimmen, um die Musik in ihrer Vielstimmigkeit wiedergeben zu können.

a cappella Fest Leipzig 2020

Johann Michael Bach

Sei lieber Tag willkommen

Philipp Heinrich Erlebach

Wer bin ich, Herr Herr

Liebholdt

Habe deine Lust an dem Herren

Johann Hermann Schein

Da Jakob vollendet hatte

Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn

Nu danket alle Gott

aus: Israelis Brünnlein, Leipzig 1623

Johann Sebastian Bach

Lobet den Herrn, alle Heiden, BWV 230 für vier Stimmen und Basso continuo

Heinrich Schütz

Ich weiß dass mein Erlöser lebt

Herr, auf dich traue ich

Viel werden kommen

aus: Geistliche Chor=Music, 1648

Johann Michael Bach

Unser Leben währet siebenzig Jahr

Johann Christoph Bach

Der Mensch vom Weibe geboren

Johann Sebastian Bach

Jesu, meine Freude, BWV 227

amarcordplus

Isabel Schicketanz, Sopran

Heidi Maria Taubert, Sopran

Stefan Kunath, Altus

Wolfram Lattke, Tenor

Robert Pohlers, Tenor

Frank Ozimek, Bariton

Daniel Knauft, Bass

Holger Krause, Bass



Sebastian Heindl, Continuo-Orgel

Aufnahme vom 1.5.2020 aus der Thomaskirche Leipzig