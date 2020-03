Ohne sie wäre die Welt der Alten Musik heute um einiges ärmer: William Christie und sein Ensemble "Les Arts Florissants" haben in den letzten Jahrzehnten eine Fülle an musikalischen Schätzen wiederentdeckt und bekanntes Repertoire neu beleuchtet. Zu Recht haben sie also 2019 ihr 40-jähriges Bestehen mit diversen Konzerten und Veranstaltungen gefeiert. Seit 2013 teilt sich Christie die Ensembleleitung mit dem schottischen Tenor und Dirigenten Paul Agnew. Im Jubiläumsjahr nahm Agnew unter anderem einen der extravagantesten Komponisten aus der Zeit um 1600 in den Blick: Carlo Gesualdo da Venosa. Expressive Textausdeutung war das Markenzeichen dieses komponierenden Fürsten, und es ist auch eine Spezialität von "Les Arts Florissants".

Das haben Agnew und fünf seiner Kolleginnen und Kollegen am 15. Oktober 2019 in der Aula Magna der Università La Sapienza in Rom einmal mehr bewiesen, mit einem Programm, das ganz und gar den Madrigalen des Fürsten gewidmet war. In den Spielweisen stellen wir ihr spannungsvolles Konzert in Auszügen vor.

Madrigale von Carlo Gesualdo da Venosa

Les Arts Florissants

Leitung: Paul Agnew (Tenor)

Aufnahme vom 15.10.2019 aus der Aula Magna der Università La Sapienza in Rom