Nur fünfundzwanzig Werke hat die 2006 verstorbene Galina Ustwolskaja gelten lassen. Das erste ist ein Konzert aus dem Jahr 1946, entstanden gegen Ende ihres Studiums. Viele typische Eigenschaften des späteren Schaffens sind hier schon präsent: karge Instrumentierung, scharfe Kontraste, extreme Register und Lautstärken, Pausen, Cluster. Von ihrem Lehrer Dmitri Schostakowitsch hat sie sich distanziert, sie hat ihn gehasst und sie hat das öffentlich gesagt. Über die Gründe können wir nur spekulieren. Möglicherweise liegen sie im zwischenmenschlichen Bereich. Denn so erbittert Ustwolskaja gegen Schostakowitsch gewettert hat, so sehr hat der sie wiederum verehrt. In einem Brief an seine einstige Schülerin steht zu lesen: "Nicht Du stehst unter meinem Einfluss, sondern ich unter Deinem." Im Konzert mit Pianist Alexander Melnikow und dem Ensemble Resonanz trafen zwei Werke von Galina Ustwolskaja auf das erste Klavierkonzert ihres Lehrers und auf die "Mysteries of the Macabre" von György Ligeti: drei "Wahnssinnsarien" des Geheimdienstchefs aus Ligetis Oper "Le Grand Macabre" in einer Version für Klavier und Trompete.

Musikliste:



György Ligeti: "Mysteries of the Macabre"

Jeroen Berwaerts, Trompete und Alexander Melnikov, Klavier



Galina Ustwolskaja: Konzert für Klavier, Streichorchester und Pauken

Alexander Melnikow, Klavier, das Ensemble Resonanz und Jan Schlichte, Pauken



Dmitri Schostakowitsch: Konzert für Klavier und Orchester Nr.1 c-Moll, op. 35

Alexander Melnikow, Klavier, und das Ensemble Resonanz



---



Galina Ustvolskaja: Komposition Nr. 1 – "Dona nobis pacem"

Alexander Melnikov, Klavier, Laura Pou, Piccoloflöte und Jack Adler-McKean, Tuba



Aufnahme vom 28. Januar 2020 aus dem kleinen Saal der Elbphilharmonie Hamburg

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Nr. 39 Es-Dur, KV 543

Ensemble Resonanz unter der Leitung von Riccardo Minasi

Harmonia Mundi HMM 902629.30 (2CD)