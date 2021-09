Nach dem Volksentscheid in Berlin über die Enteignung von Immobilien-Konzernen warnt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, vor einem Rückgang des Wohnungsbaus.

Enteignungen wären nicht nur wirtschaftlich schädlich, sondern mit Blick auf das Wohnungsangebot und die Mieten kontraproduktiv, sagte Fratzscher den Funke-Medien. Das Risiko einer möglichen Enteignung würde die Unsicherheit auf Seiten der Investoren erhöhen und könnte zu steigenden Mieten führen. Der Deutsche Mieterbund forderte dagegen, bald einen Gesetzentwurf vorzulegen. Sollte die Enteignung gerichtlich Bestand haben und umsetzbar sein, könnte sie ein Vorbild für Initiativen in anderen Städten werden, sagte Mieterbund-Präsident Siebenkotten.



In Berlin hatte sich am Sonntag in einem Volksentscheid eine Mehrheit von 56,4 Prozent dafür ausgesprochen, große Immobilien-Konzerne zu enteignen. Das Ergebnis ist für den Senat rechtlich nicht bindend.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.