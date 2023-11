Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Der französische Sender "Radio France Internationale" berichtete, der Pater befinde sich auf dem Weg nach Deutschland. Lohre war im November 2022 in der Hauptstadt Bamako entführt worden, als er sich auf die Sonntagsmesse vorbereitete. Er soll in den Händen der sogeannten "Gruppe für die Unterstützung des Islams und der Muslime" gewesen sein, die für zahlreiche Verschleppungen verantwortlich gemacht wird. Der Missionar hatte mehr als 30 Jahre in Mali gelebt und gearbeitet. Zuletzt leitete der katholische Priester in Bamako das islamisch-christliche Ausbildungsinstitut.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.