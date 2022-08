Robert Habeck (Grüne) (picture alliance/dpa | Fabian Sommer)

Man werde den Vorfall mit der ganzen Härte des Rechtsstaates verfolgen, sagte Innenministerin Faeser im TV-Sender "Welt". Es geht um ein Video, in dem die Entführung des Grünen-Politikers inszeniert wird, um ihm öffentlich den Prozess zu machen, wie es heißt. Mit den Aufnahmen wurde für eine Protestveranstaltung der rechtsextremen Splitterpartei "Freie Sachsen" in Heidenau gegen die steigenden Energiepreise geworben. Faeser führte aus, es gebe Grenzen dessen, was gesagt werden dürfe. Man könne gegen steigende Energiepreise demonstrieren, aber es sei nicht in Ordnung, andere zu bedrohen, so die SPD-Politikerin.

Auch das Bundeswirtschaftsministerium kündigte an, gegen das Video vorzugehen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dresden wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit beschäftigt bereits ein Fall die Justiz, in dem eine Gruppe von Extremisten die Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplant haben soll. Auslöser hier sei Wut über die Coronamaßnahmen gewesen, hieß es.

