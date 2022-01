SPD, Grüne und FDP wollen den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde erhöhen. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild| Fernando Gutierrez-Juarez)

Derzeit liegt er bei 9 Euro 60. Zum 1. Juli 2022 gibt es eine weitere Erhöhung auf dann 10 Euro 45. Diese Schritte folgen den Vorgaben der Mindestlohnkommission.

Die Bundesregierung strebt noch in diesem Jahr eine Steigerung auf 12 Euro an. Damit will die Ampelkoalition ein Versprechen des Koalitionsvertrags umsetzen.

Deutschlands Arbeitgeber haben angekündigt, eine Klage gegen eine gesetzliche Anhebung des Mindestlohns zu prüfen.

