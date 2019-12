Das seit anderthalb Jahren geltende Gesetz für mehr Transparenz bei der Höhe von Gehältern wird nach Einschätzung von Wirtschaftsforschern weiterhin kaum genutzt.

Die "Rheinische Post" zitiert aus einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Demnach haben bisher nur vier Prozent der weiblichen Beschäftigten in größeren Unternehmen Auskunft darüber verlangt, was männliche Kollegen in vergleichbarer Position verdienten. Einen nachweisbaren Effekt auf ihr Gehalt habe das nicht gehabt. Die IW-Forscher bezeichnen das Entgelttransparenzgesetz deshalb als bürokratischen Akt ohne Mehrwert.



Das Gesetz war 2017 eingeführt worden. Es sollte sicherstellen, dass Frauen und Männer gleichen Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit fordern können. Es gilt für Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten. Laut Statistischem Bundesamt verdienen Frauen in Deutschland rund ein Fünftel weniger als Männer.