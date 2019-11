Die neuen Enthüllungen zur Lage der Uiguren und anderer religiöser Minderheiten in China haben viele Reaktionen ausgelöst - auch in Deutschland. Die Bundesregierung fordert ungehinderten Zugang der UNO zur Provinz Xinjiang und den umstrittenen Umerziehungslagern dort. Die Grünen verlangen, den Botschafter Chinas einzubestellen. Die Enthüllungen müssten Konsequenzen haben.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, bei den Enthüllungen handle es sich um Berichte, "die uns in höchster Weise" besorgen. Das Auswärtige Amt erklärte, man befinde sich mit der chinesischen Regierung schon seit geraumer Zeit "zu dem Thema Uiguren immer wieder in sehr ernstem Gespräch". Dabei gehe es auch darum, dass die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung die Region besuchen könne.



Sanktionen gegen China sind allerdings nicht geplant - ebensowenig wie eine Einflussnahme auf deutsche Unternehmen, die in der Region investieren wollten. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt forderte die Einbestellung des chinesischen Botschafters in dieser Angelegenheit.

Hunderttausende Menschen interniert

Zuvor hatten internationale Medien interne Dokumente der Kommunistischen Partei Chinas veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass in der Provinz Xinjiang Tausende Menschen interniert und streng überwacht werden. Die Enthüllungen unter dem Schlagwort "China Cables" belegen, dass die Menschen gegen ihren Willen festgehalten werden. Bei den Betroffenen handelt es sich meist um Uiguren, ein muslimisches Turkvolk, das vor allem in Xinjiang lebt.



Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums sprach mit Blick auf die neuen Berichte von einer Schmutzkampagne. China argumentiert, der Aufenthalt in den Lagern sei freiwillig.