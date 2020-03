Der Streaming-Anbieter Netflix wird die Datenmengen in seinem Dienst in Europa zunächst für 30 Tage drosseln, um die Netze in der Coronavirus-Krise zu entlasten.

Der Marktführer reagierte damit auf einen Aufruf von EU-Kommissar Breton. Die Netflix-Nutzer sollten trotzdem einen Dienst mit "guter Qualität" bekommen, versicherte die US-Firma. Breton hatte unter anderem vorgeschlagen, die Bildqualität bei starker Auslastung automatisch von HD- auf Standard-Auflösung umzustellen. Auch YouTube wird seine Videos in den kommenden 30 Tagen nur noch in Standard-Auflösung statt HD-Qualität übertragen. In Europa gibt es allgemein die Sorge, dass die verstärkte Nutzung von Unterhaltungsangeboten die Netze überlasten könnten. Internet-Anbieter versichern bisher, dass dies kein Problem sei.