Bundesfinanzminister Scholz hat den Plänen von Wirtschaftsminister Altmaier für eine steuerliche Entlastung der deutschen Unternehmen in zweistelliger Milliardenhöhe eine Absage erteilt.

Der SPD-Politiker sagte am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Bali, es gebe bereits eine Reihe wichtiger Maßnahmen wie etwa das Entlastungspaket für die Familien und Beitragssenkungen bei den Sozialabgaben für Geringverdiener. Es bleibe bei den im Koalitionsvertrag beschlossenen Schritten.



Altmaier - CDU - will laut übereinstimmenden Berichten mehrerer Medien die Unternehmen um bis zu 20 Milliarden Euro pro Jahr entlasten. Dazu schlägt er demnach die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags vor. Zudem sollen die Belastung bei einbehaltenen Gewinnen reduziert und Abschreibungsmöglichkeiten erleichtert werden. Der Verband der Familienunternehmen begrüßte Altmaiers Vorstoß.