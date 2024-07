Nach CNN-Bericht

Sollte auf Rheinmetall-Chef Armin Papperger ein Anschlag verübt werden? (picture alliance I dpa I Bernd von Jutrczenka)

Bundeskanzler Scholz hielt sich am Rande des NATO-Gipfels in Washington zu den möglichen Anschlagsplänen bedeckt. Er werde dazu im Einzelnen nichts sagen, erklärte Scholz. Man wisse aber sehr genau, dass man auf vielfältige Weise Bedrohungen durch russische Aktivitäten ausgesetzt sei.

Faber (FDP): Russland trägt erneut Krieg und Terror nach Europa

Der Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Faber, sagte der "Bild"-Zeitung, es zeige sich erneut, dass Russland seinen Krieg und seinen Terror auch nach Europa trage. Das Putin-Regime trachte nun auch deutschen Staatsbürgern nach dem Leben, fügte der FDP-Politiker hinzu. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, der Grünen-Politiker von Notz, sagte der Funke-Mediengruppe, es müsse entschlossen reagiert werden, sollte sich der Sachverhalt bewahrheiten.

Medienbericht: Mutmaßliche Atttentäter waren bereits in EU eingereist

Der Nachrichtensender CNN hatte berichtet, US-amerikanische Geheimdienste hätten Pläne für ein Attentat auf den Vorstandsvorsitzenden von Rheinmetall aufgedeckt und anschließend die deutsche Seite informiert. Papperger habe in der Folge besonders geschützt werden können. Das Vorhaben sei Teil einer ganzen Serie geplanter Anschläge auf Manager europäischer Rüstungskonzerne gewesen. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" sollen mehrere verdächtige Personen aus ehemaligen Sowjetrepubliken die Rheinmetall-Zentrale in Düsseldorf sowie ausländische Reiseziele Pappergers ausgespäht haben. Die mutmaßlichen Agenten hätten an ihren möglichen Plänen offenbar nicht weiter festgehalten, hieß es. Auch für Festnahmen sei die Beweislage nicht ausreichend gewesen.

Von Russland gibt es bislang keine Reaktion auf die Berichte.

