Die Bundesregierung hat die Anerkennung ehemaliger deutscher Zwangsarbeiter wegen ihres erlittenen Unrechts abgeschlossen.

Entschädigt wurden deutsche Zivilisten, die im und nach dem Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeit für eine ausländische Macht leisten mussten - im Ausland oder später in den vier deutschen Besatzungszonen. Der zuständige Sachverständigenbeirat händigte symbolisch die letzten beiden Anerkennungsbescheide an ein betroffenes Ehepaar aus. Wie das Bundesinnenministerium mitteilte, ist über insgesamt rund 46.000 Anträge entschieden worden, in rund 83 Prozent der Fälle positiv.



Nach einem 2015 vom Bundestag verabschiedeten Gesetz konnten die Opfer einen symbolischen Anerkennungsbetrag von jeweils 2.500 Euro erhalten. Insgesamt wurde eine Summe von mehr als 108 Millionen Euro ausgezahlt.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.