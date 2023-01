Der frühere tschechische Ministerpräsident Andrej Babis im Gerichtssaal - im Prozess um das Luxusresort "Capi hnizdo" ("Storchennest") bei Prag wurde ihm vorgeworfen, widerrechtlich EU-Subventionen für sein Unternehmen erhalten zu haben. (picture alliance / dpa / CTK / Michal Krumphanzl)

Nach Auszählung von drei Vierteln der Wahlbezirke liegt der frühere Ministerpräsident Babis vorn. Er kommt auf 37 Prozent der Stimmen. Der ehemalige Nato-General Pavel folgt mit 33,4 Prozent. Die Wirtschaftsprofessorin Nerudova liegt abgeschlagen auf Platz drei.

Rund 8,3 Millionen Menschen waren zur Stimmabgabe aufgerufen. In Tschechien hat der Präsident überwiegend repräsentative Aufgaben, aber er ernennt die Verfassungsrichter, hat ein Mitspracherecht in der Außenpolitik und kann Gesetze an das Parlament zurückverweisen.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.