In Tschechien wird in einer Stichwahl über den neuen Präsidenten entschieden. (AFP / MICHAL CIZEK)

Die Nachfolge von Amtsinhaber Zeman wird sich zwischen dem ehemaligen Nato-General Pavel und dem früheren Ministerpräsidenten Babis entscheiden. Nach Auszählung fast aller Stimmen liegen sie in etwa gleich auf. Pavel wird derzeit mit 35,4 Prozent der Stimmen geführt, Babis mit 35 Prozent. Die anderen Kandidaten folgen mit großen Abstand.

Rund 8,3 Millionen Menschen waren zur Stimmabgabe aufgerufen. In Tschechien hat der Präsident überwiegend repräsentative Aufgaben, aber er ernennt die Verfassungsrichter, hat ein Mitspracherecht in der Außenpolitik und kann Gesetze an das Parlament zurückverweisen.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.