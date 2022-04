Präsidentschaftswahl in Frankreich

Marine Le Pen vom rechtspopulistischen "Rassemblement National" und der amtierende Staatschef Emmanuel Macron kämpfen in einer Stichwahl um das Präsidentenamt. (AFP)

Die übrigen Bewerber folgen mit einigem Abstand. Insgesamt waren zwölf Kandidatinnen und Kandidaten angetreten. Mehrere von ihnen erklärten, in der zweiten Runde Amtsinhaber Macron zu unterstützen, darunter die konservative Politikerin Pecresse und die sozialistische Kandidatin Hidalgo. Der extrem rechte Politiker Zemmour will in zwei Wochen dagegen Le Pen unterstützen. Der Grünen-Politiker Jadot rief seine Anhänger auf, eine Regierung mit Rechtsextremisten zu verhindern. Mélenchon erklärte zunächst, seine Unterstützer sollten ihre nächste Wahlentscheidung nach ihrem Gewissen treffen. Später fügte er allerdings hinzu, Le Pen dürfe "keine einzige Stimme" erhalten. Die Stichwahl findet am 24. April statt.

Reaktionen von Le Pen und Macron

Es ist das zweite Mal, dass Le Pen und Macron gegeneinander in der Stichwahl antreten. Vor fünf Jahren hatte Macron mit 66 Prozent deutlich gewonnen. Dieses Mal halten die Meinungsforscher ein knapperes Ergebnis für wahrscheinlich. Le Pen reagierte nach der Wahl zuerst und erklärte, für die Stichwahl hätten sich "zwei entgegengesetzte Visionen der Zukunft" durchgesetzt. Sie vertrete "die soziale Gerechtigkeit rund um das jahrtausendealte Konzept von Nation und Volk". Zugleich rief sie alle, die nicht für Macron gestimmt hätten, dazu auf, sich nun ihr anzuschließen. Der Amtsinhaber äußerte sich erst deutlich später. Auch er rief alle diejenigen zu seiner Unterstützung auf, die sich in der ersten Runde nicht für ihn entschieden hätten. Er wolle auch diejenigen überzeugen, die "extrem" gewählt oder gar nicht abgestimmt hätten. Zugleich warnte er seine Anhänger, die Stichwahl sei noch nicht entschieden. Vielmehr stünden Frankreich und Europa vor einer wegweisenden Entscheidung.

Geringere Wahlbeteiligung

Knapp 49 Millionen Franzosen hatten sich für die Teilnahme an der Präsidentschaftswahl in diesem Jahr registriert. Bis 17.00 Uhr hatten nach Angaben des Innenministeriums in Paris knapp zwei Drittel ihre Stimme abgegeben. Mit 65,0 Prozent fiel die Beteiligung etwas niedriger aus als zum gleichen Zeitpunkt des ersten Wahlgangs 2017. Damals hatte sie bei 69,4 Prozent gelegen. Umfragen zufolge wussten drei von zehn Franzosen kurz vor der Wahl noch nicht, für wen sie stimmen werden. Auch die Bindung an eine Partei hat nachgelassen, es gibt weniger Stammwähler als früher.

