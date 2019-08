Die Entscheidung über ein Mahnmal in Berlin für die polnischen Opfer des Nationalsozialismus soll nach Ansicht der Regierung im Bundestag fallen. Regierungssprecher Seibert verwies auf die bereits bestehenden Gedenkstätten für die Opfer der NS-Herrschaft. Auch bei deren Errichtung habe jeweils ein Beschluss des Parlaments zugrunde gelegen.

Der Forderung einer Bürgerinitiative nach einem Denkmal für die polnischen NS-Opfer hatten sich kürzlich 240 Bundestagsabgeordnete aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD angeschlossen. Der Vize-Direktor des Deutschen Polen-Instituts, Loew, verteidigte das Vorhaben gegen Kritik. Er sagte im Deutschlandfunk, Symbole seien als emotionaler Ort des Erinnerns wichtig. Die Deutschen könnten damit zeigen, dass sie sich der Täterrolle und der Verantwortung gegenüber Polen bewusst seien.

Meckel (SPD) für Denkmal für alle Opfer im Osten

Der SPD-Politiker Meckel bekräftigte seine Ablehnung. Andernfalls müsse man sich fragen, warum nicht auch für Russen oder Ukrainer ein Denkmal geschaffen werde, sagte Meckel im Deutschlandfunk. Er plädiere dafür, stattdessen ein Dokumentationszentrum zu schaffen, um aller Opfer der NS-Vernichtungskriege im Osten zu gedenken. Meckel regte zudem an, das Denkmal des polnischen Soldaten in Berlin neu zugestalten. Damit könnte dann auch der Anteil Polens an der deutschen Freiheit und Demokratie dargestellt werden, der in Vergessenheit geraten sei.



Auch der Historiker und Redakteur der Zeitung "Die Welt", Sven Felix Kellerhoff, sprach sich im Deutschlandfunk gegen ein Mahnmal aus, das nur den polnischen Kriegsopfern gewidmet ist.

Zu früh für einen Schlussstrich?

Unser Korrespondent Floran Kellermann kommentierte im Deutschlandfunk, es sei zu früh für ein Mahnmal: Wenn sich eine Nation ein Denkmal gebe, dann setze sie damit auch einen Schlussstrich. "Dann ist sie sich über etwas klar geworden, und möchte das sich und der Welt zeigen. Doch an diesem Punkt sind wir nicht, was die Erinnerung an den Terror insgesamt betrifft, den Deutschland mit Krieg und Besatzung über Osteuropa gebracht hat."



Am Sonntag jährt sich der Angriff auf Polen zum 80. Mal. Mit diesem Angriff begann der Zweite Welkrieg. Bis zu sechs Millionen Polen fielen dem NS-Regime und Kämpfen zum Opfer, die Hälfte davon Juden.