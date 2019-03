Die Europäische Volkspartei (EVP) hat die Mitgliedschaft der ungarischen Fidesz-Partei bis auf weiteres ausgesetzt.

Der EVP-Vorsitzende Daul twitterte, die Aussetzung der Mitgliedschaft gelte von sofort an und bis auf weiteres. Die Entscheidung in Brüssel fiel demnach mit 190 zu 3 Stimmen. Laut Daul beinhaltet die Suspendierung der Mitgliedschaft, dass Fidesz an den Treffen der konservativen Parteienfamilie nicht mehr teilnehmen darf, keine Stimmrechte mehr hat und auch keine Kandidaten mehr für Posten in der Parteienfamilie mehr vorschlagen darf. Nun soll eine Experten-Kommission entscheiden, ob und wann und die Rechte der Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Orban wieder in Kraft gesetzt werden können.



CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßte den Beschluss: "Dieses Einfrieren der Mitgliedschaft gibt Fidesz die Chance, die nach wie vor bestehenden Zweifel, ob die Partei das Verständnis für die gemeinsamen Werte der EVP teilt und auf dieser Grundlage eine zukünftige vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist, vollkommen auszuräumen."

Juncker für Ausschluss

EU-Kommissionspräsident Juncker hatte sich für einen Ausschluss der rechtsnationalen Partei von Ministerpräsident Orbanausgesprochen. Juncker sagte im Deutschlandfunk, die Partei von Ministerpräsident Orban habe sich von den christdemokratischen Grundwerten entfernt.



Kritiker werfen Fidesz vor, in Ungarn seit Jahren Demokratie und Rechtsstaat auszuhöhlen, kritische Medien zum Schweigen zu bringen und die Opposition durch Repressalien zu schwächen.

Umstrittene Plakatkampagne

Zuletzt sorgte vor allem eine Kampagne gegen Brüssel für Ärger. Auf Plakaten waren der US-Milliardär George Soros und Juncker zu sehen. Die Anschuldigung an die beiden: Sie wollten die EU-Länder zur Flüchtlingsaufnahme verpflichten und den nationalen Grenzschutz schwächen. 13 der 51 nationalen EVP-Mitgliedsparteien beantragten daraufhin den Ausschluss der Fidesz oder die vorläufige Aussetzung der Mitgliedschaft.



In Deutschland machte AfD-Chef Meuthen deutlich, dass er sich eine gemeinsame Parteienfamilie mit Fidesz vorstellen kann. Er sagte, in die EVP passten die Partei und Orban schon lange nicht mehr. Mit ihren "klaren und zukunftsweisenden politischen Positionen", vor allem bei der Einwanderung, passe Fidesz besser in ein Bündnis mit der AfD.