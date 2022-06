Der Plenarsaal des Deutschen Bundestages in Berlin (imago)

Er verbietet Ärztinnen und Ärzten, ausführlich über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren. Bundesjustizminister Buschmann bezeichnete die bisherige Regelung als absurd. Diese sei aus der Zeit gefallen, erklärte der FDP-Politiker. Familienministerin Paus sprach von einem "großen Tag für die Frauen in Deutschland." Heute ende eine jahrzehntelange Stigmatisierung und Kriminalisierung von Ärztinnen und Ärzten, sagte die Grünen-Politikerin. Zustimmung kam auch von der Linken-Fraktion.

Kritik von Union und AfD

Die Union will dagegen an dem Werbeverbot festhalten. Ihre rechtspolitische Sprecherin Winkelmeier-Becker betonte, auch das Lebensrecht des Kindes müsse beachtet werden. Der AfD-Politiker Seitz warf der Koalition vor, dass für sie der Schutz des ungeborenen Lebens überhaupt keinen Stellenwert habe.Der Bundestag berät heute abschließend über die Abschaffung des sogenannten Werbeverbots für Abtreibungen. Die Ampel-Koalition will den Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch streichen.

Auch in Zukunft keine anpreisende und reißerische Werbung

Mit der geplanten Streichung des Paragraphen 219a soll es für Ärztinnen und Ärzte in Zukunft möglich werden, auf ihren Internetseiten sachlich über Abtreibungen informieren zu können. Anpreisende und reißerische Werbung soll dagegen weiterhin durch das Berufsrecht verboten sein. Außerdem hat die Bundesärztekammer angekündigt, eine Liste mit Orten, an denen Schwangerschaftsabbrüche möglich sind, zur Verfügung zu stellen und laufend zu aktualisieren.

Mediziner, gegen die in der Vergangenheit aufgrund eines Verstoßes gegen den Paragraphen strafrechtlich ermittelt wurde, sollen mit Abschaffung des Werbeverbots rehabilitiert werden. Konkret bedeutet das: Alle laufenden Verfahren sollen eingestellt, bereits gefällte Urteile aufgehoben werden.

Drei Gesetzentwürfe zur Sterbehilfe

Außerdem befasst sich der Bundestag in erster Lesung mit drei fraktionsübergreifenden Gesetzentwürfen , die auf Regelungen zur Sterbehilfe in Deutschland zielen. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ein seit 2015 bestehendes Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt hatte. In den Initiativen aus dem Parlament geht es um Regeln für mögliche organisierte Angebote, unter anderem mit Beratungspflichten und Wartefristen.

Weiteres Thema im Plenum ist eine Beteiligung der Bundeswehr an der EU-Mission in Bosnien-Herzegowina.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.