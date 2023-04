Ziel ist die Stabilisierung des Landes in der nordafrikanischen Sahel-Zone. Dabei geht es auch um Hilfe beim Aufbau der nigrischen Streitkräfte. Eine Beteiligung an Kampfeinsätzen wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Am Vormittag beriet der Bundestag in erster Lesung über einen Gesetzentwurf der Regierung zur Stärkung der Aus- und Weiterbildung.Arbeitsminister Heil betonte zu Beginn der Debatte, das Gesetz sei neben der Zuwanderung ein wichtiges Element zur Beseitigung des Fachkräftemangels in Deutschland. Der SPD-Politiker sagte, es gehe darum, Langzeitarbeitslose und Menschen ohne Berufsabschluss zu qualifizieren, aber auch allen jungen Leuten ein Ausbildungsangebot zu machen. Vertreter der Opposition kritisierten, der Entwurf sei konzeptlos und bringe Betrieben und Beschäftigten zu wenig Nutzen