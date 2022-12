Im Bundesrat stehen heute mehr als 70 Punkte auf der Tagesordnung. (imago images / Emmanuele Contini)

Gestern hatte schon der Bundestag zugestimmt, mit den Energiepreisbremsen die Folgen der hohen Preise für Verbraucher und Unternehmen abzufedern. Für private Haushalte sowie kleine und mittlere Firmen sollen die Preisbremsen ab März gelten, für Januar und Februar ist eine rückwirkende Entlastung geplant. Für große Industrieverbraucher soll die Gaspreisbremse ab Januar greifen. Die Zustimmung des Bundesrates gilt als sicher.

In der letzten Sitzung des Jahres stehen mehr als 70 Punkte auf der Tagesordnung der Länderkammer. Dazu gehören unter anderem das Chancen-Aufenthaltsgesetz, wodurch langjährig geduldete Ausländer künftig einfacher und schneller ein Bleiberecht in Deutschland bekommen sollen. Außerdem soll die Energiepauschale für Studenten von 200 Euro beschlossen werden und das Europawahlgesetz, mit dem auch 16- und 17-Jährige zur Europawahl zugelassen werden. Auf dem Plan steht ebenso das Kita-Qualitätsgesetz, mit dem der Bund in den kommenden beiden Jahren vier Milliarden Euro für mehr Qualität bei Betreuung, frühkindlicher Bildung oder sprachlicher Entwicklung ausgibt.

