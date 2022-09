Blick ins Plenum des Bundestags (dpa / Michael Kappeler)

Der Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann räumt den Ländern unter anderem die Möglichkeit ein, ab Oktober eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen wie Geschäften und Restaurants zu verhängen. Zugleich sollen Schulen und Kitas offengehalten werden. Bundesweit einheitlich soll zudem eine FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen, Pflegeheimen, Kliniken sowie in Arztpraxen gelten. Fluggäste müssen hingegen keinen Mund-Nasenschutz mehr tragen, was unter anderem mit einem starken Luftaustausch an Bord begründet wird.

Außerdem setzt der Bundestag seine Beratungen über den Haushalt des kommenden Jahres fort. Den Auftakt bildet der Etat des Bundeswirtschaftsministeriums. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem auch die Finanzplanungen für die Ressorts Gesundheit, Finanzen, Justiz sowie Arbeit und Soziales.

