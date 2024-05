Regionalwahlen

Bürgerinnen und Bürger geben in einem Wahllokal in Barcelona ihre Stimme ab. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Marc Asensio Clupes)

Der seit Jahren im Exil lebende Separatistenführer Puigdemont gilt als einer der Favoriten für das Amt des Regionalpräsidenten. Seinen Wahlkampf führte er von Südfrankreich aus, weil in Spanien nach wie vor ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Er hatte angekündigt, nach Barcelona zurückzukehren, wenn das neue Parlament erstmals zusammentritt. Puigdemont hatte 2017 die Abspaltungsbemühungen angeführt. In Umfragen lag seine Partei Junts zuletzt hinter den Sozialisten auf Platz zwei.

Sowohl für die Unabhängigkeitsbefürworter um den früheren katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont als auch für die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Sánchez geht es bei der Wahl um viel. Sánchez hofft darauf, in der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens die Macht zurückzuerobern. Das wäre eine Bestätigung seiner Politik der Entspannung in Katalonien. Er steht wegen der umstrittenen Amnestie für Separatisten unter Druck. Kritiker aus dem konservativen Lager werfen ihm vor, dass er sich mit der Amnestie die Zustimmung separatistischer Abgeordneter bei seiner Wiederwahl im Parlament in Madrid im vergangenen Herbst erkauft habe.

Doch auch Puigdemont spekuliert auf ein politisches Comeback. Die Separatisten fordern ein erneutes Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.