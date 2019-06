Die Nachfolge der Parteichefin der britischen Konservativen, May, entscheidet sich zwischen dem früheren Außenminister Johnson und Außenminister Hunt.

Bei der Stichwahl in der Tory-Fraktion entfielen auf Johnson 160 Stimmen. Hunt bekam 77 Stimmen, Umweltminister Gove lag mit 75 Stimmen nur knapp dahinter. Gove schied damit als Drittplatzierter aus. In der vorangegangenen Runde musste sich bereits Innenminister Javid geschlagen geben.



Wer von den beiden Kandidaten die Parteiführung übernimmt, bestimmen nun die rund 160.000 Parteimitglieder der Tories per Briefwahl.