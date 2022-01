Im Bundestag ist heute der Irak-Einsatz der Bundeswehr Thema. (dpa/Bernd von Jutrczenka)

Konkret geht um neun weitere Monate, während die Obergrenze von 500 deutschen Soldaten erhalten bleiben soll. Die Bundeswehr ist im Irak am internationalen Einsatz gegen die Terrormiliz IS beteiligt. Die Truppe erbringt Beiträge zur Ausbildung von Streit- und Sicherheitskräften als Teil des Nato-Engagements sowie der internationalen Anti-IS-Koalition. In dem neuen Mandat soll Syrien zudem als Einsatzgebiet ausgeschlossen werden. Deutschland hatte die Aufklärungsflüge im syrischen Luftraum bereits eingestellt. Die Abgeordneten stimmen namentlich über den Antrag der Bundesregierung ab. Das Kabinett hat das Mandat bereits gebilligt.

Thema im Bundestag ist ferner eine Regierungserklärung von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck zum jüngsten Jahreswirtschaftsbericht sowie zum zurückliegenden Jahresgutachten des Sachverständigenrats.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.