Der Journalist Deniz Yücel (dpa-Bildfunk / Michael Kappeler)

Der Journalist sieht sich durch die Haft in seinen Menschenrechten verletzt. Der 48-Jährige war von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklage im Hochsicherheitsgefängnis Silivri westlich von Istanbul inhaftiert gewesen. Erst nach langen politischen Verhandlungen zwischen Ankara und Berlin kam er frei und reiste aus, gleichzeitig wurde Anklage erhoben. Im Juli 2020 wurde Yücel in Abwesenheit wegen Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu rund zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Das Verfahren befindet sich in Revision.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.