Anhänger von Julian Assange versammelten sich vor dem High Court in London. (AP / Kin Cheung)

Hunderte Anhänger riefen das Gericht dazu auf, die Auslieferung an die USA zu verhindern. Am High Court findet eine mehrstündige Anhörung zu einem Berufungsantrag Assanges statt. Im Anschluss könnte noch heute eine Entscheidung fallen. Sollte das Gericht den Antrag zulassen, dürfte der juristische Streit in eine weitere Runde gehen. Wird der Berufungsantrag ablehnt, droht eine baldige Auslieferung an die USA. Für diesen Fall kündigten die Anwälte des Wikileaks-Gründers an, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg anzurufen.

Washington will Assange wegen der Veröffentlichung von geheimen US-Militärdokumenten über Einsätze im Irak und in Afghanistan den Prozess machen. Dem gebürtigen Australier drohen bis zu 175 Jahre Haft.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.