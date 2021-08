Angesichts der heutigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag hat Sachsens-Anhalts Ministerpräsident Haseloff das Vorgehen seines Landes erneut verteidigt.

Die Ablehnung des Medienänderungsstaatsvertrages sei richtig gewesen, sagte der CDU-Politiker auf einer Pressekonferenz in Magdeburg. Die Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten sei nicht mehr zeitgemäß. Der von der zuständigen KEF-Kommission festgesetzte Betrag sei für die Bürger intransparent und werde immer weniger akzeptiert. Das gegenwärtige Verfahren verdeutliche ein Demokratieproblem, das vom Bundesverfassungsgericht mit seinem Beschluss nicht beseitigt worden sei. Haseloff wies daraufhin, dass es daher auch in Zukunft zu vergleichbaren Situationen kommen könne. Zudem müsse bei der Neuverhandlung eines Staatsvertrages nun darauf geachtet werden, inwieweit eine Beitragserhöhung den Menschen auch angesichts der finanziellen Belastung durch die Pandemie zugemutet werden könne. Dies habe übrigens Karlsruhe in seiner Entscheidung ausdrücklich angemahnt, so Haseloff.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.