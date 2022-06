Lufthansa-Chef Spohr entschuldigt sich bei den Passagieren für die vielen Schwierigkeiten an deutschen Flughäfen. (Ralf Hirschberger/dpa)

Nach dem Hochfahren des Luftverkehrs nach der Corona-Pandemie von fast Null auf knapp 90 Prozent könne man nicht die gewohnte Verlässlichkeit bieten, schrieb Spohr in einem offenen Brief. Auch in den nächsten Wochen werde sich die Situation kaum verbessern. Es fehlten nicht nur bei der Lufthansa, sondern in der gesamten Branche zu viele Mitarbeiter.

Wegen der teils chaotischen Zustände auf deutschen Flughäfen soll es morgen ein Krisengespräch zwischen Betreibern und Behörden geben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge fehlen an deutschen Flughäfen rund 7.200 Fachkräfte.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.