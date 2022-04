Eindrücke nach Kämpfen in Butscha, Anfang April. (IMAGO/ZUMA Wire)

Er sei zutiefst schockiert, erklärte sein Sprecher in New York. Jetzt sei es von entscheidender Bedeutung, dass eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle dazu führe, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. NATO-Generalsekretär Stoltenberg bezeichnete es im US-Fernsehsender CNN als inakzeptabel, dass Zivilisten angegriffen und getötet würden. Es sei wichtig, dass der Internationale Strafgerichtshof eine Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen in der Ukraine eingeleitet habe.

Mit den Anschuldigungen soll sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen befassen. Russlands Regierung weist die Vorwürfe zurück.

Auch Deutschland verurteilt die Tötungen in Butscha scharf. Bundeskanzler Scholz kündigte neue Sanktionen des Westens gegen Russland an. Im Kreis der Verbündeten werde man in den kommenden Tagen weitere Maßnahmen beschließen, sagte Scholz in Berlin, ohne weitere Details zu nennen. Die Ermordung von Zivilisten sei ein Kriegsverbrechen. In der Diskussion um eine Abkoppelung von der Energieversorgung aus Russland betonte Vizekanzler Habeck im ZDF, wichtig sei es, zuerst die Konsequenzen abzuwägen und dann die nächsten Schritte zu gehen. Die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen sei in den vergangenen vier Wochen bereits wesentlich reduziert worden. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte angeregt, im europäischen Verbund über einen Stopp der Gaslieferungen aus Russland nachzudenken.

