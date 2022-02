In Kanada haben Trucker eine wichtige Brücke in die USA blockiert. (dpa-Bildfunk / AP)

Medienberichten zufolge zogen sich einige der Demonstranten, die an der Ambassador-Brücke gegen Impfvorschriften und weitere Einschränkungen protestiert hatten, zurück. Andere harren noch aus. Die Brücke liegt auf einer der wichtigsten Transportrouten zwischen den USA und Kanada. Maßnahmen-Gegner blockieren zudem weiter mit ihren Lastwagen die Innenstadt von Kanadas Hauptstadt Ottawa. Sie werden von weiteren Demonstrierenden unterstützt, es kommt jedoch auch zu Gegenprotesten.

Nach dem Vorbild der kanadischen Protestkonvois sind in Paris tausende Demonstrierende mit ihren Fahrzeugen bis auf die Champs-Élysées vorgedrungen.

In Den Haag fuhren gestern ebenfalls Gegner der pandemiebedingten Einschränkungen mit ihren Fahrzeugen in die Innenstadt.

