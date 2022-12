Fußball-WM

Enttäuschung nach Aus in der Vorrunde: Flick will weitermachen, Müller deutet Rücktritt an

Nach dem frühen Ausscheiden bei der Fußball-WM in Katar fliegt das deutsche Nationalteam heute zurück nach Frankfurt. Die Enttäuschung ist groß: Stürmer Thomas Müller deutete noch am Abend seinen Abschied aus der Mannschaft an. Bundestrainer Hansi Flick will dagegen bleiben.

02.12.2022