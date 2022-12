Enttarnung von BND-Doppelagent Von Notz: "Müssen uns scharf aufstellen"

Der Grünen-Abgeordnete sagte im Deutschlandfunk, man müsse zwar zunächst die Ermittlungen des Generalbundesanwalts abwarten. Schon jetzt zeige der Fall aber einmal mehr, dass wie zu Hochzeiten des Kalten Krieges gravierende nachrichtendienstliche Aktivitäten in Deutschland stattfänden. Von Notz meinte, dies müsse bei allen ankommen und man müsse sich hier gerade angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine scharf aufstellen. So solle man besipielsweise darüber nachdenken, ob die Sicherheitsprüfungen für die Mitarbeit in bestimmten Behörden noch zeitgemäß seien oder ob man hier nachschärfen müsse. Außerdem müsse man den Zugang zu bestimmten Dokumenten in den einzelnen Diensten überprüfen, erklärte von Notz.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.