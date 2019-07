Ein bis zu 50 Meter großer Asteroid, der sich in Richtung Erde bewegt, wird nach Berechnungen von Wissenschaftlern unseren Planeten verfehlen.

Der Himmelskörper mit der Bezeichnung "2006QV89" werde nicht auf die Erde treffen, erklärte der Leiter des Büros für Planetenschutz im Satellitenkontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Darmstadt, Jehn. Man habe einen bestimmten Punkt berechnet und mit einem Teleskop in Chile beobachtet. Wäre der Asteroid dort aufgetaucht, dann wäre er mit der Erde kollidiert. Dies war aber nicht der Fall. Allerdings könne er sich möglicherweise im September 2023 noch einmal der Erde nähern, sagte Jehn.



Vor der Beobachtung lag die Chance für eine Kollision laut der ESA allerdings auch nur bei 1 zu 7.299. Gesteinsbrocken dieser Größenordnung können immense Schäden anrichten. Vor sechs Jahren richtete ein 20-Meter-Asteroid in der russischen Stadt Tscheljabinsk Verwüstungen an.