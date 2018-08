Niedersachsens Ministerpräsident Weil sieht die Einigung der Großen Koalition beim sogenannten Rentenpaket lediglich als erste Etappe.

Nach der Sicherung des Rentenniveaus bis 2025 müssten weitere Schritte folgen, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es müsse auch mittelfristig verhindert werden, dass Millionen Menschen in Altersarmut fielen. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Hofreiter sagte im Deutschlandfunk, die Probleme würden vor allem nach 2025 entstehen, wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gingen. Er forderte mutige Reformen. Dazu zählte er, Frauen besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren und Arbeitnehmern auf Wunsch einen späteren Renteneintritt zu ermöglichen.



Die Rentenbeschlüsse sehen unter anderem vor, dass das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent bis 2025 stabilisiert wird. Der Beitragssatz soll nicht über 20 Prozent steigen. Derzeit liegt er bei 18,6 Prozent.