Die Wirtschaft in Ostdeutschland hat nach Einschätzung des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Hirte, immer noch weniger Leistungskraft als die im Westen.

Allerdings sei die Situation im Osten viel besser als ihr Ruf, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Unter dem Strich gebe es eine extrem positive Entwicklung. Im Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit, der heute in Berlin vorgestellt wird, verweist die Bundesregierung vor allem auf strukturelle Faktoren. Dazu zählten die Kleinteiligkeit der ostdeutschen Wirtschaft, ein Mangel an Konzernzentralen und die ländlich geprägte Siedlungsstruktur. Konkret bemängelt der Ostbeauftragte beispielsweise, dass kein einziges Ost-Unternehmen im Börsenindex Dax-30 notiert sei.



Ein positiveres Bild zeichnet der Bericht zum Beispiel zur Infrastruktur, zu den Wohnverhältnissen und zur Gesundheitsversorgung. Zudem seien Umwelt- und Energietechnologien in Ostdeutschland überdurchschnittlich stark vertreten und in zunehmendem Maße bedeutsam für die wirtschaftliche Entwicklung, heißt es weiter.