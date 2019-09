Der türkische Präsident Erdogan berät in Ankara mit dem iranischen Staatschef Ruhani und dem russischen Präsidenten Putin über die Entwicklung im syrischen Bürgerkrieg.

Dabei geht es unter anderem um die Situation in der syrischen Rebellenhochburg Idlib. In dem Gebiet, das an die Türkei grenzt, waren Regierungstruppen zuletzt vorgerückt. Dort leben rund drei Millionen Menschen.



Erdogan will eine weitere Eskalation der Kämpfe verhindern. Die Türkei, die mehr als 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat, unterstützt verschiedene Gruppen von Gegnern des syrischen Machthabers Assad. Russland und der Iran stehen dagegen auf der Seite Assads.