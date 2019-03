Bundesentwicklungsminister Müller wehrt sich nach Medienberichten gegen die Haushaltsplanung von Finanzminister Scholz.

So, wie die Eckwerte der Finanzplanung jetzt aussähen, sei die Arbeits- und Planungsfähigkeit seines Ministeriums nicht mehr gegeben, zitiert die "Süddeutsche Zeitung" aus einem Schreiben Müllers an seinen Kabinettskollegen. Die Finanzlücke im Entwicklungsministerium soll allein für 2020 mehrere hundert Millionen Euro betragen.



Scholz will den Entwurf des Bundeshaushaltes 2020 und der Finanzplanung bis 2023 am Mittwoch im Kabinett vorlegen.