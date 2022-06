Save the Children

Entwicklungshelfer warnen vor Vergessen der Krise im Sudan

Wegen des Kriegs in der Ukraine und Missernten infolge des Klimawandels ist der Sudan von einer Hungerkrise bedroht. Das berichtet die Hilfsorganisation Save the Children und mahnt, dass die westlichen Staaten die prekäre Lage in dem afrikanischen Land angesichts anderer weltweiter Krisen nicht vergessen dürften.

