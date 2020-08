Entwicklungsminister Müller hat seine Forderung nach einem EU-Kommissar für Afrika erneuert.

Dieser müsse mit echten Kompetenzen und Zuständigkeiten ausgestattet werden, sagte der CSU-Politiker der Zeitung "Welt am Sonntag". Ohne ein eigenständiges Ressort vergebe die Europäische Union riesige Chancen. Der Minister kritisierte in diesem Zusammenhang die Corona-Bekämpfungsstrategie der Europäischen Kommission. Müller mahnte ein Programm für Afrika und den Nahen Osten an. Bislang werde dafür kein einziger zusätzlicher Cent ausgegeben.