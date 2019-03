Mehrere Hilfsorganisationen fordern die Bundesregierung auf, im Haushalt mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit bereitzustellen.

In einer Erklärung unter anderem von Oxfam, Plan International, Save the Children und World Vision heißt es, Berlin müsse einen konkreten Plan vorlegen, wie man das jahrzehntealte Ziel erreichen wolle, 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung in die Entwicklungshilfe zu investieren. Deutschland liegt derzeit bei 0,5 Prozent, und im Koalitionsvertrag wird eine Erhöhung angestrebt. - Der Haushaltsentwurf von Bundesfinanzminister Scholz sieht laut Entwicklungsminister Müller vor, die Ausgaben von zuletzt 10,2 Milliarden Euro unverändert zu lassen.