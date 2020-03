Mehrere Organisationen warnen davor, den Etat des Entwicklungsministeriums zu kürzen.

Sie fordern mehr Investitionen in die Bekämpfung extremer Armut und die Stärkung von Gesundheitssystemen weltweit. Das Coronavirus mache deutlich, wie wichtig es sei, Gesundheitssysteme zu festigen, so das Bündnis, dem unter anderem die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, Oxfam und Save the Children angehören.



Deutschland müsse endlich wie versprochen 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung für Entwicklungszusammenarbeit aufwenden. Nach derzeitiger Planung will das Bundeskabinett morgen die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2021 beschließen.