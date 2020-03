Bundesentwicklungsminister Müller fordert angesichts der Corona-Pandemie einen Schuldenschnitt für Entwicklungsländer.

Es sei gut, dass die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer helfen wollten, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Zuvor hatten sich die G20-Staaten darauf verständigt, fünf Billionen Dollar in die Weltwirtschaft zu investieren. Zu einem solchen internationalen Stabilisierungspaket sollte auch ein Schuldenerlass für die ärmsten Länder gehören, damit sie handlungsfähig blieben, so Müller. Der CSU-Politiker kündigte an, dass auch Deutschland seine entwicklungspolitischen Maßnahmen gezielt verstärken werde.