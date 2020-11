Entwicklungsminister Müller hat neue Anstrengungen im Kampf gegen Aids, Tuberkulose und Malaria angekündigt.

Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, wegen der Corona-Pandemie sei die Versorgung mit Nahrung, Hilfsgütern und Medikamenten in vielen Entwicklungsländern unterbrochen. Experten befürchteten 1,4 Millionen Tote durch HIV, Tuberkulose oder Malaria in den kommenden zwölf Monaten, weil keine Medikamente in die Länder kämen, Moskitonetze nicht mehr verteilt oder HIV-Therapien abgebrochen würden. Deutschland werde deshalb zusätzlich 150 Millionen Euro unter anderem für den Niger bereitstellen.

