Bundesentwicklungsminister Müller hat dem Einzelhandel vorgeworfen, Lebensmittel aus Entwicklungsländern zum Teil zu unmoralischen Preisen anzubieten.

Der CSU-Politiker sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", 2,88 Euro für ein Pfund Kaffee seien auf Dauer nur durch Ausbeutung der Erzeuger möglich. In manchen Bananen-Anbaugebieten würden Sklavenlöhne gezahlt, so dass auch Kinder zum Lebensunterhalt der Familien beitragen müssten.



Müller kündigte an, mit dem Einzelhandel über einen Mindestpreis beim Einkauf bestimmter Erzeugnisse zu verhandeln. Außerdem will er erreichen, dass sich Supermarktketten für Dumping-Angebote künftig rechtfertigen müssen. Sie sollten beweisen, dass in den Produkten keine Kinderarbeit stecke, so der Minister.