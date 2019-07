Entwicklungsminister Müller hat eine bessere Bildung für Mädchen und junge Frauen gefordert.

Wissen verbessere allgemein die Chancen im Leben und erhöhe die Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden, sagte der CSU-Politiker auf dem Treffen der Entwicklungs- und Bildungsminister der G7-Staaten in Paris. Außerdem schütze Bildung vor Kinderehen und frühen Schwangerschaften.



In Paris beraten die Minister erstmals mit Kolleginnen und Kollegen aus Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Tschad und Niger. In diesen Sahel-Ländern werden Mädchen weltweit am wenigsten gefördert.