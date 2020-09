Bundesentwicklungsminister Müller dringt auf eine Aufnahme von mehr Migranten aus dem griechischen Lager Moria. Deutschland könne hier ein Zeichen setzen und 2.000 Menschen aufnehmen, sagte Müller im "Interview der Woche des Deutschlandfunks". Wenn er diesen Auftrag als deutscher Entwicklungsminister bekäme, dann sei das "innerhalb von drei Tagen zu lösen".

Bei einem Besuch vor zwei Jahren sei er schockiert von den Zuständen in Moria gewesen. "Wer in diesem Lager einmal war, der wird nicht von Flüchtlingslager sprechen, sondern das ist ein Gefängnis", sagte Müller weiter. Moria sei ein letzter Weckruf für die Europäische Union, fügte der CSU-Politiker hinzu. Nach fünf Jahren Flüchtlingsdebatte sei für ihn der Zeitpunkt gekommen, nicht länger auf eine einheitliche europäische Linie zu setzen. Müller setzte sich damit von der Position seines Parteikollegen, Bundesinnenminister Seehofer, ab. Dieser hatte lediglich zugesagt, dass Deutschland in einem ersten Schritt 100 bis 150 minderjährige Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager auf Lesbos aufnehmen werde.

Müller gegen Stopp von Nord Stream 2

In der Diskussion über einen möglichen Stopp der Gas-Pipeline Nord Stream 2 als Reaktion auf die Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny nahm Müller eine klare Position ein: Er sei gegen einen Baustopp, es sei nicht sein Ansatz, das eine mit dem anderen politisch zu verbinden. "Jubeln würde dann Donald Trump, der uns ja sein Gas liefern möchte zu teuren Preisen", sagte Müller.

Lieferkettengesetz: "Die Haftungsfrage ist zentral"

Beim Thema Lieferkettengesetz betonte Müller, dass die Haftungsfrage für ihn zentral bleibe: Unternehmen, die bei der Produktion im Ausland Sozial- und Menschenrechtsstandards vernachlässigen, sollen dafür zur Verantwortung gezogen werden können. Das Gesetz habe nur Wirkung, wenn auch die Haftungsfrage wirke, sagte er. "Die Märkte haben sich befreit von Regeln und Standards", sagte Müller. Es gebe in Europa das Vorzeigemodell der ökologisch-sozialen Marktwirtschaft und es dürfe und könne nicht sein, dass im Zeitalter der Globalisierung die Produktion verlagert werde und man Sklavenarbeit und Kinderarbeit in den Lieferketten akzeptiere. Müller geht davon aus, dass ein Lieferkettengesetz noch vor der Bundestagswahl verabschiedet wird.

Kanzlerkandidatur: "Wir brauchen Söder in Bayern"

Mit Blick auf die Bundestagswahl in rund einem Jahr rechnet Müller, der Vorstandsmitglied der CSU ist, nicht mit einer Kanzlerkandidatur von CSU-Chef Markus Söder. Seiner Einschätzung nach werde die CDU den Kandidaten stellen. Müller verweist auf die Aussage des bayerischen Ministerpräsidenten, wonach dessen Platz in Bayern sei: "Er sagt es so mit voller Überzeugung, dass ich ihm einfach glaube. Und wir brauchen ihn auch in Bayern."

Diese Nachricht wurde am 11.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.